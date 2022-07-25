В Москве менее чем за час выпало до 10 мм осадков

Столицу вновь накрыли дожди Фото: Михаил ФРОЛОВ

Столицу накрыли сильные дожди, в некоторых районах менее чем за час выпало до 10 мм осадков, сообщает Телеграм-канал Комплекса городского хозяйства Москвы. Это составляет примерно десятую часть от июльской нормы. Особенно сильные дожди достались юго-востоку и востоку Москвы.

Также в соцсетях горожане пишут о сильных дождях в центре столицы и на севере города. Гроза сопровождается громкими раскатами грома.

Локальные затопления в комплексе городского хозяйства объясняют большим объемом осадков, выпавшим за короткое время, и уверяют, что скоро ливневка с ними справится.

- При необходимости оперативный пропуск воды обеспечивают бригады ГУП «Мосводосток» - на улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники предприятия, - отмечается в сообщении подразделения мэрии Москвы.

Горожан прихывают оперативно сообщать об особенно больших лужах. Если она образовалась возле жилого дома, звонить нужно в Единый диспетчерский центр (+7 (495) 539-53-53). Справиться со скоплениями воды на дорогах или в дворовых проездах помогут сотрудники ГУП «Мосводостокв», звоните по номеру +7 (495) 657-87-03.