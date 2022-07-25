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Общество25 июля 2022 16:52

Дептранс предупредил москвичей о возможных задержках транспорта из-за дождя

Из-за скопления воды на путях в столице задерживаются трамваи некоторых маршрутов
Ирина РЕБРИКОВА
Из-за дождей возможны задержки общественного транспорта

Из-за дождей возможны задержки общественного транспорта

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Наземный общественный транспорт столицы вечером 25 июля может работать с задержками или по измененному графику из-за обрушившихся на Москвы ливней и гроз, предупреждает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Уточняется, что во время отдельных рейсов маршруты могут быть изменены для объезда скоплений воды, упавших деревьев или других препятствий.

- Будьте внимательны, слушайте объявления водителя, - призвали пассажиров общественного транспорта в Дептрансе Москвы.

В соцсетях пользователи делятся кадрами локальных наводнений. Скопления воды наблюдаются на шоссе Энтузиастов, в районе станции метро «Нижегородская».

Сильные дожди идут на востоке, юго-востоке Москвы, а также в центре. А вот жители юго-запада жалуются, что осадки обошли их районы стороной.

Ранее KP.RU сообщил, что ГУ МЧС по Москве объявило экстренное предупреждение в связи с непогодой в столице.