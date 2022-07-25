Легковой автомобиль увяз в огромной дождевой луже в центре Москвы

На Рабочей улице в центре Москвы в огромной луже под путепроводом застрял автомобиль, предположительно, с человеком внутри. Об этом сообщает источник KP.RU. Машина ушла под воду почти по самую крышу.

О находящемся в салоне водителе сообщают очевидцы. На место происшествия выдвинулись медики.

Как сообщал KP.RU ранее, мощные ливни пришли в столицу 25 июля после 16:00. Наибольший объем осадков выпал на востоке и юго-востоке Москвы. Там менее чем за час пролилось больше 10 мм осадков - десятая часть от ежемесячной нормы для июля в столице. Также сильные ливни прошли в центре и на севере города.

Ранее столичный главк МЧС объявил экстренное предупреждение в связи с непогодой в столице. Ожидались грозы, ливни, шквалистое усиление ветра до 17 метров в секунду во время осадков.