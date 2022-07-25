Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество25 июля 2022 17:45

Из-за мощного дождя автобусы по Москве передвигаются вплавь

В столице менее чем за час выпала десятая часть месячной нормы осадков
Ирина РЕБРИКОВА
Вода попадает в салон даже через закрытые двери

Вода попадает в салон даже через закрытые двери

Из-за мощных залповых ливней в Москве 25 июля транспортные средства начали передвигаться вплавь. Соответствующие кадры очевидцы и по совместительству пассажиры подтопленного общественного транспорта публикуют в соцсетях. Вода заливается в салон даже через закрытые двери и течет по полу.

Наибольший объем осадков выпал на юго-востоке и востоке Москвы. Также сильные дожди прошли в центре и на севере столицы. Большие скопления воды отмечаются на шоссе Энтузиастов, проспекте Мира и улице Нижегородской.

Как сообщал KP.RU ранее, в отдельных районах Москвы менее чем за час пролилось до 10 мм осадков - десятая часть от ежемесячной нормы для июля в столице.

На улице Рабочей в застрявшем в луже под путепроводом автомобиле остается человек. Сейчас его пытаются спасти, на место происшествия выехали медики.