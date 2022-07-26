Гидрометцентр пообещал грозу и жару до +30 градусов в Москве 26 июля Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве, во вторник, 26 июля прогнозируется переменная облачность, местами кратковременные дожди и гроза. В городе будет жарко: днем воздух прогреется до +28…+30 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление составит 744 мм рт. ст. В столице будет дуть ветер переменных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду. В грозу порывы усилятся до 15 метров в секунду.

Ночь также будет теплой. Столбики термометров поднимутся до +16…+18 градусов. Осадков не прогнозируется. В среду, 27 июля, в Москве снова ожидается небольшой дождь и пик жары. Температура поднимется до +31 градусов. Ветер 3-8 метров в секунду будет дуть с юга.

Ранее KP.RU сообщал, что синоптик Шувалов рассказал о погоде в Москве в начале августа. Этот месяц начнется с дождей. В столице похолодает до +20…+25 градусов.