Дополнительная платформа на станции Минская МЦД-4 будет построена к концу 2022 года

Дополнительную пассажирскую платформу и вторую часть распределительного зала станции Минская МЦД-4 достроят в 2022 году Фото: мэрия Москвы

Дополнительную пассажирскую платформу и вторую часть распределительного зала станции Минская МЦД-4 планируют достроить в 2022 году, сообщается на сайте столичной мэрии.

В апреле этого года на остановочном пункте уже открыли входной вестибюль. Он соединяет железнодорожную станцию и станцию метро навесом по принципу «сухие ноги». Также заработала одна часть распределительного зала и одна платформа для пассажиров. Проект готов на почти на 80%.

Уточняется, что на втором этапе работ откроют вторую часть распределительного зала и платформу с навесом.

Общая протяженность четвертого Московского центрального диаметра составит 86 километров. С его открытием улучшится транспортная доступность более 2,5 миллионов горожан.

Ранее KP.RU сообщал, что станция МЦД-2 Марьина Роща будет готова в конце 2022 года. Остановочный пункт войдет в состав одноименного ТПУ.