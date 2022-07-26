Победители чемпионата «Абилимпикс» смогут пройти обучение в семи образовательных центрах Москвы

Победители чемпионата «Абилимпикс» смогут пройти обучение в семи образовательных центрах столицы Фото: Елена ПОПОВА

В Москве победители VI Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» получили сертификаты, с помощью которых они могут купить средства для реабилитации или оплатить дополнительное обучение, сообщается на сайте столичной мэрии.

Образовательные курсы победители чемпионата «Абилимпикс» смогут пройти в 122 организациях, семь из них находятся в столице. Например, в Московском образовательном комплексе «Запад» можно освоить новую программу, пройти переподготовку или повысить квалификацию по направлениям визажа, косметологии, поварского дела, а в учебном центре «Профессионал» стать участником курсов по интернет-маркетингу, дизайну, блогингу и HR.

Уточняется, что в Москве сертификаты получили 108 участников чемпионата. Им от 14 до 57 лет. Победителям выдали сертификаты на 100 тысяч рублей, за второе и третье место дали 75 и 50 тысяч рублей соответственно.

Ранее KP.RU сообщал, что первый бесплатный автобус начал ходить к центрам «Московского долголетия» в Москве. Он курсирует между центрами ЦАО и Троицка.