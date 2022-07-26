Москве днем 26 и 27 июля ожидается дара до +31 градусов Фото: Иван МАКЕЕВ

По уточненному прогнозу синоптиков Гидрометцентра России в Москве днем 26 и 27 июля ожидается сильная жара. Воздух прогреется до +29…+31 градусов, предупредили в Главном управлении МЧС России по столице.

Москвичей просят быть внимательными и осторожными в летний зной, не перегреваться на солнце, пить больше воды, надевать головные уборы и одежду из легких светлых тканей. Автомобилистам советуют избегать резких маневров на дороге, например, обгонов и опережений.

Жителям советуют не купаться и не нырять в неизвестных и не предназначенных для этого водоемах, не находиться в воде одним, не заплывать за буйки и не приближаться к судам. Родители не должны оставлять детей без присмотра.

В случае ЧП можно звонить по номеру 101 или по единому телефону доверия столичного главка МЧС 8 (495) 637-22-22.

Ранее KP.RU сообщал, что гроза и жара до +30 градусов ожидается в Москве 26 июля 2022 года. В непогоду порывы ветра могут усилиться до 15 метров в секунду.