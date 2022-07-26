В Москве построят более полмиллиона «квадратов» жилья по программе реновации до конца 2024 года

Около 15 тысяч москвичей смогут переехать в новые квартиры Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На месте снесенных зданий старого жилого фонда в Москве до конца 2024 года появится 500 тысяч квадратных метров жилья. После введения зданий в эксплуатацию, в эти квартиры смогут переехать порядка 15 тысяч жителей столицы. Об этом сообщили на портале мэрии Москвы со ссылкой на главу Департамента градостроительной политики Сергея Левкина.

«Сегодня по программе реновации уже 34 новостройки возводятся на территории, освобожденной после сноса старого жилого фонда. Планируется, что большая часть строящегося жилья будет введена в эксплуатацию не позднее конца 2024 года», — пояснил он.

Новое жилье возведут в восьми округах Москвы в рамках программы реновации. Больше всего жилых построек строят на западе и востоке столицы (по семь новых домов).

Как ранее сообщал KP.RU, в течение 2024 года на юго-востоке столицы в квартале 90А Грайвороново появится двухсекционный жилой дом, который возведут по программе обновления старого жилого фонда. Сейчас на месте строительства «приступили к разработке котлована», сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов