Москомархитектура: Велопешеходный мост появится в подмостовом пространстве МЦК

Одним из проектов, который позволит преобразить подмостовое пространство Московского центрального кольца (МЦК) и Северо-Восточной хорды, станет строительство моста для пробежек, велосипедных и пешеходных прогулок. Фото: stroi.mos.ru.

Столичные власти продолжают благоустраивать берега реки Яуза. Планируется, что парки на северо-востоке столицы свяжет единый веломаршрут. Вдоль Яузы проложат велосипедные, пешеходные и беговые дорожки, обустроят велопарковки и снабдят маршрут удобной и понятной навигацией. В единую структуру парковых пространств войдут парк «Свибловские пруды», Леоновская роща и парк «Сад будущего».

Одним из проектов, который позволит преобразить подмостовое пространство Московского центрального кольца (МЦК) и Северо-Восточной хорды, станет строительство моста для пробежек, велосипедных и пешеходных прогулок. Как сообщили представители Москомархитектуры, протяженность моста составит 100 метров, он свяжет между собой столичные районы Свиблово и Ростокинский.

- Результатом реализации проекта станет качественная пешеходная связь районов Свиблово и Ростокинский. Жители смогут выбирать при передвижении по городу новые оптимальные пути следования, - рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Сейчас подмостовое пространство выглядит непривлекательно и не подходит для прогулок.

- Сейчас берег Яузы под МЦК неудобен для пешеходов и, тем более, он не годится для занятий спортом, - отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. - Наша задача - сделать это место важной точкой притяжения, чтобы пространство, которое сейчас находится в запустении, обрело новые функции и стало привлекательным для москвичей и гостей города.

Новые комфортные площадки появятся и в столичном «Парке Яуза». В парке на северо-востоке столицы обустроят современный многофункциональный спортивный кластер. Уже действующую зону для тренировок расширят и переоборудуют, сделав ее более комфортной и современной. Сейчас в состав спортивной зоны на Широкой улице входит площадка для воркаута, поле для мини-футбола и хоккейная коробка, но конструкции и оборудование устарели. Поэтому пространство обновят и превратят его в современный спортивный кластер общей площадью почти 2,5 тысячи квадратных метров.

Площадки будут рассчитаны и на активные тренировки, и на спокойный отдых. Главной «точкой притяжения» станет памп-трек – так называют велосипедную трассу с участками разной геометрии и формы для выполнения трюков. Кроме того, в кластере появятся зоны для воркаута, площадки игры в городки и баскетбол. Рядом оборудуют амфитеатр, трибуны которого можно будет использовать для отдыха. По проекту спортивный кластер должен быть готов до конца года.

Кроме спортивных площадок в «Парке Яуза» также появится экоплощадь, зона отдыха с перголой и площадка для йоги. Экоплощадь оборудуют на месте бывшего заболоченного участка в районе Северодвинской улицы. По проекту, там появится пергола с подвесными качелями, от которой протянутся дорожки к тропинкам парка. Зона отдыха разместится на пересечении улиц Енисейская и Осташковская. Это будет деревянный настил площадью более 350 квадратных метров с тремя перголами, гамаками, лавочками и арт-объектами. Площадку для йоги обустроят напротив дома 30 на Широкой улице. Все три объекта будут готовы до конца сентября этого года.