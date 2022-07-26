«Пятерочка» и «Перекресток» участвуют в пилотном проекте по передаче продуктов нуждающимся

Компания Х5 Group запустила пилотный проект по передаче продуктов с истекшим сроком годности нуждающимся Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Компания Х5 Group запустила пилотный проект по передаче продуктов с истекшим сроком годности нуждающимся. К нему уже подключились несколько магазинов «Пятерочка» в Москве и Челябинске, сообщил ритейл.

«X5 Group, ведущая продуктовая розничная компания России, совместно с АНО «Фудшеринг» и Фондом продовольствия «Русь» запустила пилот фудшеринга», — сказано в сообщении.

В рамках тестового периода ритейл наладит процесс сбора продуктов с истекающим сроком годности, обучит персонал и построит рабочую логистическую цепочку. Сотрудники магазинов будут отбирать хлебобулочные изделия, срок которых истечет через один-два дня. После этого волонтеры в течение нескольких часов будут доставлять продовольствие нуждающимся.

В дальнейшем к проекту присоединиться торговая сеть «Перекресток». Категории товаров будут расширяться, а количество магазинов по всей стране увеличиваться.