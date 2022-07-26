11 набережных благоустроят в Москве до 2026 года

В Москве благоустроят 11 набережных до 2026 года. Фото: mos.ru

До 2026 года в Москве благоустроят 11 набережных, сообщил глава Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. Также на портале мэрии отметили, что участки около столичных водоемов реконструируют с учетом новой технологии строительства — с большим отступом от береговой линии.

По словам руководителя Депстроя, до конца 2022 года подготовят Симоновскую набережную — на отрезке между Восточной улицей и Крутицкой набережной. «Реконструкция Крутицкой набережной от Новоспасского моста в сторону Симоновской набережной выполнена на четверть, в 2023 году работы на ней будут завершены», – пояснил Загрутдинов.

Так, к последнему кварталу текущего года восстановят набережную Марка Шагала от проспекта Лихачева до МЦК. На реконструированном участке длиной почти 900 метров построят амфитеатр с кафе и велопарковками, две детские площадки, выставочный зал и три причала.

В рамках следующего этапа благоустройства береговых территорий специалисты Депстроя восстановят Шелепихинскую набережную. Работы пройдут совместно с реконструкцией развязки на пересечении северного дублера Кутузовского проспекта и закончатся в 2024 году.

Согласно планам Депстроя Москвы, в период с 2025-2026 гг. благоустройство затронет также участки Карамышевской набережной, а также береговых линий Москвы-реки и продолжения набережной Марка Шагала.

Как ранее сообщал KP.RU, москвичи смогут выбрать лучшую набережную столицы с помощью платформы «Активный гражданин».