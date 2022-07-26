Движение перекроют в центре Москвы 2 августа 2022 года из-за празднования Ильина дня

На некоторых улицах в центре Москвы 2 августа полностью перекроют движение из-за проведения праздника «Ильин День на Ильинке» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На некоторых улицах в центре Москвы 2 августа 2022 года полностью перекроют движение из-за проведения праздника «Ильин День на Ильинке», сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

Так, с 06:00 до 13:00 2 августа движение временно ограничат на участке Ильинки от Новой площади до Красной площади и на проезде между Ильинкой и Варваркой в районе дома 5 по Красной площади.

Кроме того, с 06:00 до 16:00 нельзя будет проехать по Васильевскому спуску.

Также 2 августа с 00:01 до окончания мероприятия будет запрещено парковаться на Ильинке от Новой площади до красной площади.

Ранее KP.RU сообщал, что в центре Серпухова на шесть часов будет перекрыт проезд 26 июля 2022 года. Движение ограничат с 15:00 до 21:00 из-за схемок кинофильма. Водителей просят выбирать альтернативные пути объезда.