В новом парке «Яуза» построят экоплощадь, зону отдыха и площадку для йоги

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В новом парке «Яуза» в Москве запланировали строительство экоплощади размером почти 500 квадратных метров, рекреационной зоны под навесом — порядка 350 кв. м. и площадки для йоги — больше 200 «квадратов». Специалисты столичного департамента ЖКХ уже приступили к строительству участков перспективной экологической территории на берегу р. Яуза, сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Продолжаются масштабные работы по обустройству двух участков уникального экологического объекта — парка в пойме реки Яузы. Среди новых интересных проектов, которые реализуем, — экоплощадь размером 450 квадратных метров, зона отдыха с перголами и площадка для йоги», — отметил Бирюков.

Заммэра пояснил, что экоплощадь расположат на неиспользуемой территории в районе дома 13, корпуса 1 на Северодвинской улице. Концепт новой экологической зоны предполагает строительство перголы с подвесными качелями, а также пешеходных дорожек. Бирюков добавил, что на участке для отдыха в 350 кв. м. положат «деревянный настил необычной формы с тремя перголами, гамаками, лавочками и арт-объектами».

Как ранее сообщал KP.RU, в строящемся парке «Яуза» создадут спортивный кластер размером около 2,5 тысячи квадратных метров: с зоной воркаута, мини-футбольным полем и хоккейной коробкой.