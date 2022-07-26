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Общество26 июля 2022 10:23

Мобилизация городских служб Москвы продолжается из-за жары

Московские службы ЖКХ продолжают работать в режиме повышенной готовности из-за знойной погоды
Марк ДАНИЛОВ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Коммунальные службы столицы продолжают работать в режиме повышенной готовности из-за аномальной жары: для контроля общегородской электроинфраструктуры введены дополнительные дежурства, специалисты комплекса ЖКХ уделают повышенной внимание системам охлаждения и вентиляции, а также участились профилактические осмотры инженерного оборудования, написали в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы со ссылкой на заявление заммэра Петра Бирюкова.

«Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности из-за жаркой погоды. Приняты необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения, усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры», — пояснил он.

Как ранее сообщал KP.RU, синоптики Гидрометцентра России анонсируют продолжения жаркой погоды в Москве. Эксперты отметили, что днем 26 и 27 июля ожидается сильная жара — до +29…+31 градусов, а также призвали москвичей сократить время пребывания на открытом солнце и пить больше жидкости.