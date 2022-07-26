Вундеркинд Алиса Теплякова может перейти из МГУ в частный вуз

Десятилетняя вундеркинд Алиса Теплякова может перейти в университет «Синергия» Фото: Личный архив героя публикации

Десятилетняя вундеркинд Алиса Теплякова может перейти из Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова в финансово-промышленный вуз «Синергия». Отец девочки Евгений Тепляков подал ее документы в частный вуз 22 июля, сообщает KP.RU.

Алиса Теплякова год отучилась в МГУ на психологии. Однако у родителей девочки произошел конфликт с факультетом. Десятилетней студентке грозило отчисление за постоянные пропуски и незакрытые экзамены. В «Синергии» Алиса выбрала четыре направления: менеджмент, экономику, информационные системы и технологии, педагогическое образование.

Восьмилетний брат девочки-вундеркинда Хеймдалль также пошел по стопам сестры. Мальчик уже сдал ЕГЭ. Евгений Тепляков также подал документы за него в Московский финансово-промышленного университета «Синергия» сразу по четырем направлениям: менеджмент (профиль: общий менеджмент); менеджмент (профиль: управление проектами), бизнес-информатика, экономика.

При этом пока неясно, смогут ли вундеркинды поступить в «Синергию». По локальным актам вуза, студентами университета могут стать абитуриенты, достигшие 14 лет и получившие по ЕГЭ необходимый проходной балл.