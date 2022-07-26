Врачи Балашихи спасли жизнь тяжело пострадавшему в ДТП с помощью пяти операций

Пациенту сделали несколько переливаний крови Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Врачи Балашихинской областной больницы спасли жизнь 31-летнему мужчине, который сильно пострадал в ДТП, с помощью пяти операций, сообщает Минздрав Московской области. У пациента было диагностировано множество травм и переломов, включая перелом костей таза, но медики вернули ему способность ходить.

Как уточняется в сообщении, пациента доставили с открытыми и закрытыми переломами конечностей, а также с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.

- Мы провели мужчине 5 операций, в том числе репозицию костных отломков и остеосинтез пластиной и винтами подвздошной кости, — рассказывает главный врач Балашихинской областной больницы Михаил Антипов.

Пациенту несколько раз переливали кровь. Его лечение и восстановление в медучреждении продолжалось дольше двух месяцев.

В результате мужчина не только смог вернуться к жизни, но и начал самостоятельно передвигаться. Недавно его выписали из больницы, он остается под амбулаторным наблюдением специалистов.

Ранее KP.RU рассказал о врачах Московской областной больницы имени профессора Розанова в Пушкине, которые спасли жизнь мужчине, получившему после падения смещение мозга.