Москву снова накроют ливни и грозы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Столичным ресторанам и кафе настоятельно порекомендовали закрыть летние веранды во второй половине дня 26 июля из-за надвигающихся на Москву гроз, следует из сообщения Департамента торговли и услуг столицы. Опасения вызывают не только возможные осадки, но и шквалистое усиление ветра во время грозы до 17 метров в секунду.

В отдельных районах возможен град. Непогода в столице будет бушевать до конца дня.

- В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации, — говорится в сообщении пресс-службы Департамента.

Хозяевам заведений посоветовали убрать летнюю мебель, а также зонты. Неразборные конструкции нужно закрепить.

Ранее KP.RU сообщал, что синоптики спрогнозировали для Москвы 26 июля крайне жаркий день. Столбик термометра поднялся до 30 градусов. В ночь на 27 июля будет 16-18 градусов тепла.