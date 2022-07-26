Спасатели в Москве выпустили экстренное предупреждение из-за грозы 26 июля 2022 года

Из-за надвигающейся грозы в Москве 26 июля объявлено экстренное предупреждение Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве с 15:30 26 июля ожидается значительное ухудшение погоды, из-за которого столичный главк МЧС выступил с экстренным предупреждением. После обеда, по данным спасателей, в различных районах столицы пройдут ливни с грозой и градом, ветер усилится до 15 метров в секунду.

Автомобилистам в условиях бурной непогоды рекомендуют снизить скорость и следовать за впереди идущей машиной с увеличенной дистанцией. От рискованных маневров лучше отказаться. Если дождь сильно ухудшил видимость, советуют остановиться на обочине, включить аварийные сигналы и переждать грозу. Также можно временно пересесть на общественный транспорт.

Пешеходов призвали держаться подальше от конструкций, которые могут упасть или оказаться сорванными ветром. Не рекомендуется прятаться под деревьями или задерживаться у рекламных щитов и вывесок.

Грозы, по прогнозам синоптиков, будут бушевать до 21:00, далее жителей столицы ждет небольшое затишье. Однако оранжевый уровень погодной опасности из-за жары в первой половине дня и гроз - во второй Росгидрометцентр объявил не только на 26, но и на 27 июля. Так что стоит быть осторожными и завтра.