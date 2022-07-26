Под МЦК появится велопешеходный мост

Фото предоставлено пресс-службой Стройкомплекса г. Москвы.

На северо-востоке столицы продолжается создание крупнейшего городского парка «Яуза». Напомним, на речных берегах появится единый прогулочный маршрут от МКАДа до Ростокинского акведука длиной 16 километров, связанный с Лосиным островом, Главным ботаническим садом РАН, Сокольниками и ВДНХ. Как рассказали в Москомархитектуре, в будущем парке подмостовое пространство Московского центрального кольца (МЦК) и Северо-Восточной хорды превратят в велопешеходный мост длиной 100 метров.

«Сейчас берег Яузы под МЦК неудобен для пешеходов и, тем более, он не годится для занятий спортом, - сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. - Наша задача – сделать это место важной точкой притяжения, чтобы пространство, которое сейчас находится в запустении, обрело новые функции и стало привлекательным для москвичей и гостей города».

По проекту вдоль реки Яузы протянут целую сеть велосипедных, пешеходных и беговых маршрутов. Помимо этого, обустроят велопарковки и создадут понятную навигацию. Разработчиком проекта стал Институт Генплана Москвы. Благодаря масштабным переменам на северо-востоке города появится единое пространство для отдыха и спорта. Сюда включат парки «Свибловские пруды» и «Сад будущего», а также Леоновскую рощу.

«Результатом реализации проекта станет качественная пешеходная связь районов Свиблово и Ростокинский, - отметила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. - Жители смогут выбирать при передвижении по городу новые оптимальные пути следования».