Москву накрыл мощный ливень с ураганным ветром 26 июля

Дожди льют в северной половине Москвы и в центре. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Мощный ливень накрыл столицу во второй половине дня 26 июля. Пока непогода бушует на северо-западе, севере и северо-востоке Москвы и приближается к центру.

Некоторые улицы этих округов уже превратились в водные магистрали в духе Венеции, автомобили передвигаются по ним, разгоняя волну. Резкие порывы ветра проверяют на прочность неразборные конструкции летних веранд у столичных кафе.

В течение часа, согласно данным сервиса Яндекс.Погода, ожидается распространение грозовых облаков на восточную и юго-восточную часть столицы, а вот юго-запад, как и накануне, может обойтись минимумом осадков.

Ранее KP.RU рассказал, почему в последнее время едва ли не каждый день в столице заканчивается тропическими ливнями и ураганом. Кроме того синоптики рассказали, сколько еще жители столицы будут испытывать такую погодную встряску.