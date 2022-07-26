Проезд по МСД будет бесплатным для автомобилей жителей Москвы и области

Благодаря Московскому скоростному диаметру дорога из одного конца столицы в другой для миллионов водителей существенно сократится. Фото: Shutterstock

Проезд по Московскому скоростному диаметру (МСД) для москвичей и жителей Московской области будет бесплатным. Соответствующее постановление 26 июля утвердил президиум Правительства столицы. Для остальных водителей скоростная трасса станет платной.

- Начиная c 1 января 2023 года транзитный проезд по МСД будет осуществляться на платной основе, за исключением автотранспорта, принадлежащего жителям Москвы и Московской области, - сообщили в пресс-служба мэра и правительства Москвы по итогам заседания президиума правительства города.

По МСД не сможет передвигаться грузовой транспорт: на движение грузовиков будет введен полный запрет. Исключение будет делаться только для машин со специальными пропусками для проезда по столичному региону. Чтобы проследовать через Москву транзитом, автомобилистам рекомендуется по-прежнему использовать Центральную кольцевую автодорогу.

Московский скоростной диаметр существенно разгрузит дороги столицы. Транспортный поток на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце и МКАДе снизится на 30%. Кроме того, скоростной диаметр позволит быстрее добираться до аэропортов «Шереметьево» и «Домодедово», а также до вокзала «Восточный». Эксперты подсчитали, что объем выбросов выхлопных газов от автотранспорта в атмосферу уменьшится на 20%.

Напомним, Московский скоростной диаметр (Юго-Восточная и Северо-Восточная хорды) длиной 68 километров соединит между собой крупнейшие трассы столицы: Дмитровское, Алтуфьевское, Ярославское, Щёлковское шоссе, шоссе Энтузиастов, Рязанский и Волгоградский проспекты, Каширское и Варшавское шоссе, а также Третье транспортное кольцо и МКАД. На севере города продолжением диаметров станет федеральная трасса М-11 «Москва – Санкт-Петербург». На востоке МСД перейдет в будущую магистраль М-12 «Москва – Казань». На юге ее продолжением станет центральная трасса Новой Москвы «Солнцево – Бутово –Варшавское шоссе».

Главный участок Московского скоростного диаметра – Северо-Восточную хорду планируют ввести в эксплуатацию в сентябре этого года. Юго-Восточную хорду собираются сдать в 2023 году. После этого для миллионов водителей дорога из одного конца столицы в другой существенно сократится. В зависимости от расстояния и времени суток время в пути уменьшится от 10 до 50 минут, а на отдельных маршрутах – до 85 минут. По Московскому скоростному диаметру будет запущено движение пяти маршрутов наземного городского транспорта.

До 1 октября москвичам и экспертам предлагается поделиться идеями, как защитить столицу от транзитного транспорта. Скоростные диаметры предназначены прежде всего для поездок жителей города и Московской области. На МСД не будет пунктов оплаты со шлагбаумами. Плата за транзитный проезд будет списываться безбарьерно – с помощью автоматического считывания номеров транспортных средств. Для оплаты проезда необходимо будет использовать мобильные приложения "Парковки России" и "Московский транспорт".