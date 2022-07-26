В Московском зоопарке слоны устроили купание под обрушившимся ливнем 26 июля

В столичном зоопарке живут четверо слонов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Семейство слонов в Московском зоопарке устроило купание в бассейне под обрушившимся на столицу тропическим ливнем. Забавным видео поделились сотрудники столичного зоосада в официальном телеграм-канале.

Непогода явно пришлась по душе этим крупным обитателям зоопарка. Трое слонов с головой погружались в воду бассейна, поливали друг друга водой из хобота и, похоже, хорошо проводили время. Увлеченные зрелищем посетители зоопарка, даже будучи без зонтов, не стали спешить в укрытие.

- Есть смелые гости, которые берут пример со слонов и продолжают гулять по территории зоопарка, — отмечается в сообщении.

В Московском зоопарке сейчас живут четверо слонов. Это пара животных из Индии по имени Памир и Пипита, которые попали в зоосад еще слонятами в 1985 год. На июль 2022 года самцу исполнилось 42 года, самке - 41 год. Вместе с ними в зоопарке живут их слонята: 13-летняя Капри и 5-летний Филимон.

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