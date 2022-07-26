Собянин открыл реконструированный павильон «Ластоногие» в Московском зоопарке

Павильон «Ластоногие» - это большие бассейны с морской водой, которые обеспечивают животным условия, максимально приближенные к естественной среде обитания. Фото: stroi.mos.ru.

У юных и взрослых любителей животных в ближайшее время будет хороший повод снова заглянуть в Москвоский зоопарк. 26 июля здесь после реконструкции открылся павильон «Ластоногие». Для морских обитателей в нем созданы уникальные условия, приближенные к естественной среде. Одним из первых в обновленном павильоне побывал мэр Москвы Сергей Собянин.

- Это большие бассейны с морской водой, которые обеспечивают условия, максимально приближенные к естественной среде обитания уникальных зверей: морских львов, котиков и других. Сегодня их здесь всего 16, будет - больше 30, я надеюсь, уже до конца года. То есть это такая целая подводная страна, когда можно зверей видеть не только сверху, как это было раньше, но и изнутри со второго уровня. Это совершенно другое ощущение причастности к природе и жизни этих зверей. Я думаю, что это придаст еще большей популярности зоопарку, - рассказал мэр столицы.

Глава города отметил, что в Московском зоопарке создаются все условия для того, чтобы животные чувствовали себя максимально комфортно. Проект реконструкции павильона разрабатывался в тесном сотрудничестве с учеными и экспертами, изучающими морскую фауну. Сергей Собянин подчеркнул, что в нем будут проходить реабилитацию животные из других регионов, нуждающиеся в помощи специалистов.

- Сегодня это не просто чаши для показа животных, но это еще по сути дела центр реабилитации для животных, которые поступают из других городов России. Так что он еще такую социальную или лечебную функцию выполняет для других зоопарков нашей страны и для цирков, - уточнил глава города.

Московский зоопарк является одним из ведущих в мире по числу представленных в нем животных. Сергей Собянин напомнил, что недавно для его гостей были открыты новый вход возле метро «Баррикадная» и пешеходный мост, который объединил старую и новую часть парка. Глава города уверен, что Московский зоопарк установит рекорды по посещаемости. По словам директора зоосада Светланы Акуловой, в этом году в парке побывало на 29% больше посетителей, чем в допандемийном 2019 году.

Обновленный павильон «Ластоногие» расположен в старой части зоопарка. Его реконструкция началась в январе 2020 года и закончилась в июле 2022 года. Во время ремонта площадь вольера была увеличена более чем в три раза: с 1,8 тысяч до 6 тысяч квадратных метров. Для животных соорудили бассейны глубиной 3,5 до 7,8 метров с водопадами, островками для отдыха и горками. В любое время года в бассейнах поддерживается оптимальная температура. Их берега оборудованы системой обогрева, чтобы зимой на них не образовывалась наледь. Соленая вода в бассейнах ничем не отличается от морской, в ней сохраняются все полезные для животных свойства. Она ежедневно проходит очистку через современные системы фильтрации. Чтобы ластоногие чувствовали себя максимально естественно, в бассейнах оборудовали систему искусственной волны. На таких волнах любят кувыркаться морские котики и нерпы.

Гости павильона смогут наблюдать за ластоногими на расстоянии вытянутой руки. Смотровая площадка расположилась на одном уровне с водой. Окна в вольерах оснащены автоматической системой подогрева стекол, так что они не будут запотевать в холодное время года.