В Москве 22 даркстора «Магнита» начали раздавать еду всем нуждающимся

К акции подключился не только «Магнит», но и «Пятерочка» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве 22 даркстора (центры по сбору онлайн-заказов доставки продуктов) торговой сети «Магнит» начали раздавать еду пенсионерам, многодетным семьям и гражданам других нуждающихся категорий, сообщает пресс-служба компании. Участникам акции фудшеринга передают товары с истекающим сроком годности. Среди них - бакалея, овощи и фрукты, а также хлебобулочные изделия.

Соорганизатором инициативы выступает Фонд продовольствия «Русь». Именно его волонтеры помогают передавать товары всем нуждающимся.

К проекту фонда подключились московские и челябинские магазины сети «Пятерочка» компании X5 Group. Оба проекта носят пилотный характер.

- Цель пилота — наладить инфраструктуру по сбору внутри магазина продуктов с истекающим сроком годности, обучить персонал и построить эффективную логистику по передаче продовольствия людям, — говорится в сообщении благотворительного фонда.

В «Пятерочке» сотрудники магазина ежедневно просматривают ассортимент хлебобулочных изделий, выбирают те, срок годности которых истекает через день или два и отдают волонтерам. Волонтеры фонда в течение нескольких часов передают продукты адресатам.

У «Магнита» тем же самым занимаются пока только сотрудники дарксторов. Планируется раздавать до половины тонны продуктов в день. Если пилотный проект окажется успешным и эффективным, компания подключит к фудшерингу и обычные гипермаркеты. В X5 Group в случае положительных итогов намерены распространить практику столичных и челябинских магазинов на магазины в других городах страны.

Ранее KP.RU сообщал о запуске такого же проекта в магазинах «Пятерочка» и «Перекресток».