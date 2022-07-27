Заммэра Ефимов: На севере Москвы появится макаронная фабрика

Площадь нового производства составит около 8,5 тысячи квадратных метров. Фото: stroi.mos.ru

На заседании Градостроительно-земельной комиссии Москвы утвердили решение о выделении в аренду земельного участка в 0,5 гектара. Он расположен на севере столицы, в Хорошевском районе. Точный адрес - 5-я Магистральная улица, владение 5/12. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, инвестор АО «Мелькомбинат № 3» планирует построить на этой площадке фабрику макаронных изделий. Аренда земли обойдётся компании по льготной ставке один рубль в год. Такую цену город назначает для запуска масштабного инвестиционного проекта (МаИП).

«Площадь нового производства составит около 8,5 тысячи квадратных метров, - отметил заммэра. - Объем инвестиций в создание предприятия оценивается в 1,5 миллиарда рублей. По итогам реализации проекта будут созданы дополнительные 75 рабочих мест».

Некоторыми подробностями проекта поделился руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Фабрика сможет производить более шести тысяч тонн макаронных изделий в месяц.

«Сегодня «Мелькомбинат №3» может почти на 40 процентов покрыть потребности города в муке, - добавил глава ведомства. - Его производственные мощности позволяют за год выпускать объем муки, которого хватает на приготовление более 150 тысяч тонн хлеба».

Напомним, компания официально стала городским промышленным комплексом в 2016 году. Этот статус позволяет ей использовать региональные налоговые льготы. В то же время вырученные суммы могут быть потрачены на развитие предприятия.

Как пояснил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества столицы Максим Гаман, положенной льготой на землю арендатор вправе пользоваться в течение пяти лет. Именно столько продлится проект. «Земельный участок инвестору предоставлен без торгов, - уточнил столичный министр. - Соответствующее соглашение уже подписано, оно проходит процедуру государственной регистрации».