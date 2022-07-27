Собянин рассказал о планах по развитию районов Северное и Южное Бутово

Собянин рассказал о планах по развитию столичных районов Северное и Южное Бутово Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в личном блоге о планах по развитию двух столичных районов – Северного и Южного Бутово. Сейчас на их территории живет более 305 тысяч человек.

Градоначальник отметил, что метро в Бутово появилось еще в нулевые годы. Однако тогда «замкадное» расположение оставалось главной проблемой для москвичей. После расширения города в 2012 году ситуация начала меняться – появились новые станции метрополитена и МЦД-2.

Улучшать транспортную доступность жителей продолжают и сегодня: через полтора-два года здесь откроют новую станцию подземки «Потапово», а в 2023 году завершат строительство Московского скоростного диаметра.

«И, наконец, будущая магистраль Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе оттянет на себя часть транспорта с МКАД и тем самым значительно разгрузит проблемную развязку МКАД и ул. Поляны», — добавил Собянин.

Город занимается и благоустройством лесных массивов в Бутово. В ландшафтном парке в Южном Бутово специалисты восстановили пруды, укрепили и очистили берега, сделали причалы, рыбацкие мостики и смотровые площадки, а в водоемы запустили мальков. Для жителей Северного Бутово также привели в порядок парк у реки Битцы. В планах – создать «Аллею Славы», реконструировать футбольное поле на Ратной улице и реабилитировать Большой и Нижний Качаловские пруды.

Кроме того, в Южном и Северном Бутово продолжат строить ФОКи, спортивные кластеры, детские сады и корпуса больниц и поликлиник.

Ранее KP.RU сообщал, что Собянин поделился планами по развитию районов Люблино и Марьино. Он рассказал о развитии транспорта, экологии и социальной инфраструктуре.