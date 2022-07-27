Полуголый мужчина избил женщину и попытался забрать у нее ребенка в районе Чертаново в Москве

В Чертаново мужчина набросился на женщину и пытался отнять у нее ребенка Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москве на Чертановской улице 30к1 полуголый мужчина набросился на женщину и пытался отнять у нее ребенка, сообщает Telegram-канал «SHOT». Уточняется, что инцидент произошел 26 июля вечером.

Мужчина несколько раз вырывал коляску с ребенком, а саму девушку толкал, хватал за волосы и бросал на землю. На помощь к жительнице пришли неравнодушные прохожие: они разняли конфликтующих и передали матери малыша. В ведомствах пока никак не прокомментировали информацию.

В Москве на Чертановской улице 30к1 полуголый мужчина набросился на женщину

Женщине помогли прохожие

Ранее KP.RU сообщал, что таксист подрался с пассажиркой на западе Москвы на улице Боженко. На глазах очевидцев водитель схватил девушку за волосы и прижал к земле и отобрал документы и ее телефон. После этого женщина еще раз вернулась в машину, но водитель открыл дверь и вытолкал ее из салона. Участнице конфликта помогли очевидцы.