Полиция задержала мужчину, который избил женщину в Чертаново

В Москве правоохранители во время патрулирования задержали мужчину за совершение хулиганских действий Фото: Александр ГЛУЗ

В Москве правоохранители во время патрулирования задержали мужчину за совершение хулиганских действий. Он избивал женщину, которая находилась с маленьким ребенком в коляске, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Нарушителя доставили в полицейский участок для дальнейшего разбирательства. Он отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Составлен административный протокол о хулиганстве.

По факту избиения женщины проводится проверка. Детали произошедшего устанавливаются.

Как сообщал KP.RU, полуголый мужчина избил женщину и попытался забрать у нее ребенка в районе Чертаново в Москве. Инцидент произошел во вторник вечером, 26 июля. На помощь к жительнице пришли неравнодушные прохожие: они разняли конфликтующих и передали матери ребенка.