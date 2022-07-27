Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия27 июля 2022 10:16

В Новой Москве сотруднице кафе закрутило руку в тестомесе

40-летнюю женщину госпитализировали в больницу с сильным кровотечением
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
В Новой Москве всотруднице кафе «Хинкали Gали» завернуло руку в тестомесе

В Новой Москве всотруднице кафе «Хинкали Gали» завернуло руку в тестомесе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новой Москве в поселке Десеновское сотруднице кафе «Хинкали Gали» во время работы завернуло руку в тестомесе. 40-летнюю женщину госпитализировали в медицинское учреждение с сильным кровотечением, сообщает источник KP.RU.

На место ЧП прибыли спасатели. С помощью специальных ножниц для деблокации они освободили руку пострадавшей сотруднице. На представленных кадрах видно, как женщину забирают сотрудники экстренных служб и скорой помощи.

Ранее KP.RU сообщал, что строительные леса рухнули на 28-летнего рабочего в центре Москвы. Обрушились конструкции, которые использовались для реставрации двухэтажного старинного здания типографии Мамонтова. У пострадавшего мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом правой стопы, а также ушибленную рану лба. На участке было временно перекрыто движение.