В Новой Москве сотруднице кафе закрутило руку в тестомесе

В Новой Москве всотруднице кафе «Хинкали Gали» завернуло руку в тестомесе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новой Москве в поселке Десеновское сотруднице кафе «Хинкали Gали» во время работы завернуло руку в тестомесе. 40-летнюю женщину госпитализировали в медицинское учреждение с сильным кровотечением, сообщает источник KP.RU.

На место ЧП прибыли спасатели. С помощью специальных ножниц для деблокации они освободили руку пострадавшей сотруднице. На представленных кадрах видно, как женщину забирают сотрудники экстренных служб и скорой помощи.

Ранее KP.RU сообщал, что строительные леса рухнули на 28-летнего рабочего в центре Москвы. Обрушились конструкции, которые использовались для реставрации двухэтажного старинного здания типографии Мамонтова. У пострадавшего мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом правой стопы, а также ушибленную рану лба. На участке было временно перекрыто движение.