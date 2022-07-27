Больше всего базовых станций сотовой связи в России оказалось у МТС

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Аналитическое агентство TelecomDaily выяснило, кто из крупных мобильных операторов является лидером по количеству базовых станций. Этот показатель важен, поскольку от этого оборудования зависит качество мобильной связи в целом - везде ли есть сигнал, ловит ли на том или ином отрезки пути интернет, удастся ли быстро отправить или скачать какие-то данные, или какая слышимость будет в разговоре с собеседником.

Лидером по количеству станций сотовой связи оказался МТС – у него их более 223 тысяч по всей стране. Оператор активно увеличивает свой запас прочности. В частности, за последние два года число запущенных вышек выросло на 40%. Об этом говорят данные, полученные во время исследования, в котором участвовали также «МегаФон», «Вымпелком», Tele2.

По данным аналитиков, если считать число вышек, установленных всеми операторами, то количество базовых станций достигает 810 тысяч. В частности, в 2020 их число увеличилось на 14%, а в 2021 году вышек стало еще на 11% больше.

Огромную работу в плане улучшения качества связи МТС проводит в Московском регионе, где завершается масштабное обновление сети. Количество базовых станций в столице и Подмосковье уже увеличилось на 35%, проводится модернизация действующих. Места для новых станций определялись с помощью аналитики больших данных, чтобы связь стала качественнее там, где это в первую очередь необходимо абонентам.

Благодаря этому улучшилось не только покрытие, но и скорость мобильного интернета. Она выросла до 69 Мбит/с. Это лучший показатель в Московской агломерации. Теперь абоненты могут смотреть фильмы в высоком разрешении, играть в игры, участвовать в онлайн-марафонах или рабочих планерках, отправлять друзьям фото и видео, общаться с близкими на высоких скоростях не только в Москве, но и за городом.

КСТАТИ

О ПЕРСПЕКТИВАХ

Говоря о прогнозах, по мнению аналитиков, темпы строительства новых станций в дальнейшем замедлятся. Мобильные компании из-за санкций столкнулись с нехваткой оборудования.