Бесплатную воду начали раздавать на восьми станциях метро из-за жары в Москве

Бесплатную воду раздают пассажирам на станциях «Технопарк», «Выхино», «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская» Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве второй день подряд стоит жаркая погода. Бесплатную воду раздают пассажирам на восьми станциях метрополитена из-за летнего зноя, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.

Так, получить бутылку воды можно на станциях «Технопарк», «Выхино», «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская».

Чтобы легче переносить жару в Дептрансе советуют пить больше воды, избегать прямых солнечных лучей, носить легкую светлую одежду из натуральных материалов.

Специалисты постоянно мониторят температуру и при необходимости корректируют список станций для раздачи воды.

Ранее KP.RU сообщал, что жара до +30...+32 градусов и грозы ожидаются в Москве 27 июля 2022 года. В городе будет дуть южный ветер со скоростью в 3-8 метров в секунду, в непогоду порывы усилятся до 15 метров в секунду. Также в городе продлен оранжевый уровень погодной опасности из-за зноя. Предупреждение действует с 12:00 до 18:00 27 июля.