В Новой Москве льет как из ведра. Фото: кадр из видео Евгения Тишковца

Видео сильного тропического ливня, который накрыл Новую Москву около 14:45 27 июля, поделился в телеграм-канале ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Интенсивные осадки в Новой Москве и в отдельных районах юго-запада столицы сопровождаются грозой. По прогнозу сервиса Яндекс.Погода, дождь продолжится до 16:00.

Ранее столичный главк МЧС предупредил жителей Москвы о том, что днем и вечером 27 июля в отдельных районах пройдут грозовые ливни, может выпасть град.

Пока же в большей части столицы царит жара, температура составляет 30-32 градуса в тени. Из-за столь высокого показателя, как сообщал KP.RU ранее, синоптики продлили действующий со вчерашнего дня, 26 июля оранжевый уровень погодной опасности.