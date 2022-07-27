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Происшествия27 июля 2022 13:16

Застряла мордочкой в кольце от бутылки, дрожала: прохожие спасли в московском парке задыхавшуюся белочку

В Москве волонтеры спасли белку, застрвяшую мордочкой в кольце от пластиковой бутылки
Ирина РЕБРИКОВА
фото: "Москва с огоньком"/ Вконтакте

фото: "Москва с огоньком"/ Вконтакте

Одна из белок столичного парка «Царицыно» 27 июля едва не пострадала, застряв мордочкой в кольце пластика от бутылки, но ее вовремя спасли волонтеры, сообщает «Москва 24». Пушистая обитательница парка, по всей видимости, попыталась разгрызть найденное кольцо, но оно перевернулось и наделось ей на голову, не давая закрыть рот.

Животное с застрявшим в пасти пластиком заметили прохожие. Правда, добровольцам пришлось изрядно потрудится, чтобы найти и поймать пленницу пластика. Это вскоре удалось, и животное освободили.

- Белочка снова может питаться и радоваться жизни, - сообщает телеканал.

Ранее KP.RU рассказал, как неравнодушные сотрудники «Мосводостока» не дали утонуть в Яузе уже захлебывающейся собаке. Животное барахталось в воде, но не могло выбраться из реки из-за высокой каменной ограды набережной. Чтобы поднять собаку из воды, коммунальщики даже пригнали катер.