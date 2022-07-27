Обновленный договор о сотрудничестве между Владимирской областью и «Корпорацией «МСП» - новый шаг в развитии экономики региона

Владимирская область и федеральная корпорация поддержки малого и среднего бизнеса сотрудничают с 2016 года. 26 июля подписано соглашение о новом этапе взаимодействия. Под важным документом свои подписи поставили врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев и генеральный директор АО «Корпорация «МСП» Александр Исаевич.

Экономике страны, в том числе и Владимирской области, брошены новые вызовы. Позади пандемия, сегодня в приоритете – импортозамещение по всем сферам. Актуализированный документ о сотрудничестве поможет ввести в регионе новые формы и меры поддержки предпринимательства, реализуемые в том числе и через программы «Корпорации «МСП».

- Пришло время обновить соглашение и те возможности, которые предлагаются корпорацией для взаимодействия с регионами и субъектами предпринимательства. Это важно для того, чтобы создать более совершенные условия для развития. Теперь есть возможность предложить бизнесу широкую линейку возможностей финансирования их проектов, - прокомментировал врио главы области Александр Авдеев.

У каждой отрасли своя специфика и запросы, поэтому особенно важно, что Корпорацией МСП уже сформированы отраслевые приоритеты работы.

Подробную информацию о мерах поддержки и условиях ее получения можно будет найти на цифровой госплатформе. Доступ к ней получит каждый предприниматель. Кроме того, в реестр соискателей финансовых и нефинансовых возможностей включены не только представители МСП, но и самозанятые граждане.

В Ярославской, Ивановской, Липецкой областях пакеты помощи, предоставляемой программами «Корпорации «МСП», значительно масштабнее. Врио губернатора поставил серьезную задача по наращиванию взаимодействия в два-три раза. В первую очередь, это касается объемов гарантийного фонда для субъектов МСП, возможностей кредитования под низкие процентные ставки и использование лизинговых программ.