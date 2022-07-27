Дожди в столице будут идти до конца июля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В последний четверг месяца, 28 июля, Москву накроют обильные дожди, которые принесут до трети от ежемесячной нормы осадков, сообщил в эфире радио «Комсомольская правда» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. При этом температура воздуха понизится до 25-26 градусов.

27 июля на столицу, по мнению метеоролога, пришелся пик волны тепла. Столбик термометра в некоторых районах поднялся до 32 градусов.

Но уже в четверг, 28 июля, к жарким воздушным массам «присоседятся» массы прохладного воздуха, что приведет к непогоде.

- 28 июля атмосферный фронт будет перемещаться по региону. Он может вызвать и довольно сильные осадки с большим количеством, ну, наверное, до трети месячной нормы в отдельных районах, с порывистым ветром шквалистым и местами с градом, - отметил Михаил Леус.

Метеоролог добавил, что стоит ждать и понижения температуры до 25-26 градусов.

27 июля, по его прогнозу, грозы в Москве будут носить точечный, мозаичный характер и начнут сбивать жару. В последние дни июля, начиная с пятницы, 29-го, погода обещает быть стабильной.

- Столица будет находиться под влиянием скандинавского антициклона, а он достаточно прохладный, поэтому и в конце этой недели, и в выходные температура будет чуть ниже нормы, но, по моему мнению, достаточно комфортна – это 22-24 градуса, — добавил синоптик.

При этом в воскресенье, 31 июля ожидается повышение температуры до 25 градусов, а в понедельник вернется норма - 27 градусов тепла.

Последние дни июля будут сопровождаться очаговыми грозами.