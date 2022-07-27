Дожди в ближайшие два дня принеут в столицу до половины месячной нормы осадков. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Городские службы столицы продолжают дежурить в усиленном режиме, в круглосуточной готовности находятся 1,5 тысячи аварийных бригад, сообщает сайт мэра и правительства Москвы. Они следят за состоянием линий электропередач, риском скопления воды, готовы оперативно убрать упавшие деревья.

Как сообщал KP.RU ранее, в ближайшие два дня холодные воздушные массы столкнутся с теплыми в районе Москвы, из-за чего прогнозируется бурная непогода и обильные ливни. Грозы в ближайшие два дня могут принести в отдельные районы столицы до половины месячной нормы осадков.

- Ожидаются локальные ливни, грозы и ветер с порывами до 17 метров в секунду. За два дня в отдельных районах может выпасть до 40 миллиметров осадков, — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Особое внимание уделяется ливневой канализации. В особенно проблемных в плане скопления воды местах поставлена спецтехника и круглосуточно дежурят сотрудники ГУП «Мосводосток».