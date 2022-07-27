Земля обрушилась на двух строителей ТПУ «Крюково» в Зеленограде

Жизни рабочих удалось спасти Фото: Иван МАКЕЕВ

Двое строителей транспортно-пересадочного узла «Крюково» в Зеленограде едва не погибли, когда на них осыпалась большая масса земли, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Октябрьской железной дороги.

ЧП произошло, когда группа рабочих занималась присоединением водоотвода к коллектору, расположенному на участке вне отвода сетей РЖД.

Уточняется, что мужчины нарушили правила техники безопасности. В результате рабочих засыпало землей.

Их оперативно освободили другие строители. Видимых повреждений у пострадавших не нашли, но прибывшие врачи все же решили их госпитализировать.

Ранее KP.RU сообщал о том, что именно нарушение правил пожарной безопасности рабочими могло привести к большому пожару на крыше дома на Ленинском проспекте в ночь на 21 июля. По предварительным данным, несколько человек устроили себе жилье на чердаке многоэтажки.