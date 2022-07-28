Ефимов: Для масштабных инвестиционных проектов в Москве выделено еще 58 земельных участков

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Москвичам нужны удобные дороги, поликлиники, места для работы, учебы, занятий спортом и отдыха всей семьей. Все необходимое городу и его жителям позволяют создавать масштабные инвестиционные проекты (МаИП). Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, с начала этого года столичные власти подписали с инвесторами 58 договоров аренды земельных участков для МаИП. Их общая площадь - более 100 гектаров.

«В течение пяти лет в Москве появятся 10 новых школ и детсадов, семь производств, 10 объектов спорта и здравоохранения, 22 общественно-деловых объекта, - отметил заммэра. - Кроме того, будут построены девять объектов транспортной и инженерной инфраструктуры».

По его словам, инвесторы получают без торгов землю под сооружения, создаваемые в рамках МаИП. Таким проектам присвоен особый статус, поскольку они важны для столицы и горожан. Благодаря этому в городе продолжается развитие транспортной, социальной инфраструктуры, а также создание дополнительных рабочих мест.

Как пояснил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, для размещения будущих школ и детсадов используют около 14 гектаров земли. Ещё более 11 гектаров - для спорткомплексов и медицинских учреждений. Под запуск новых производств выделили шесть гектаров. А деловая недвижимость разместится более чем на 40 гектарах.

«Оставшиеся территории предоставлены для строительства объектов в составе транспортно-пересадочных узлов, для развития транспортной, инженерной инфраструктуры и других объектов», - добавил Гаман.