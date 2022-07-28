Жителям Москвы рассказали о поддержке НКО правительством столицы

НКО получают гранты и субсидии на возмещение затрат от правительства Москвы Фото: Shutterstock

Некоммерческие организации (НКО), развивающие социальные проекты, могут получить от правительства Москвы гранты, субсидии на возмещение затрат, а также бесплатно оборудованные рабочие места и помещения в коворкингах, сообщается на сайте столичной мэрии.

В июле 2022 года на конкурсе грантов мэра Москвы от НКО пришло 985 заявок, за год их число увеличилось на 113. При этом впервые в конкурсе решили поучаствовать 328 некоммерческих организаций социальной направленности. В основном НКО занимаются патриотическим воспитанием детей и молодежи, популяризацией здорового образа жизни и спорта, а также помогают воплотить в жизнь творческие инициативы москвичей.

Кроме того, с начала 2022 года порядка 677 НКО начали сотрудничать с коворкинг-центрами. Они могут бесплатно арендовать места, пользоваться типографией и получать помощь при организации мероприятий.

В этом году прием заявок на получения грантов завершился 8 июля. Из 985 НКО отсеяли только 62 организации. На конкурсе представили проекты по волонтерству, благотворительности, экологии, ЗОЖ и спорту и другим направлениям. Победителей выберут 26 сентября 2022 года.