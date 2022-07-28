Спортивный кластер с памп-треком появится в парке «Покровское-Стрешнево»

В парке «Покровское-Стрешнево» на месте старых гаражей создадут спортивный кластер Фото: мэрия Москвы

В Москве на территории парка «Покровское-Стрешнево» на месте старых гаражей создадут спортивный кластер с памп-треком, скейт-парком и воркаут-площадкой, сообщается на сайте столичной мэрии.

Специалисты уже вывезли бытовой и строительный мусор, огородили деревья защитными коробами и приступили к устройству скейт-парка со ступенями, перилами и гранями для трюков. Его площадь составит 1422 квадратных метра. Также в состав спортивного кластера войдет памп-трек площадью в 1462 «квадрата». Площадку оснастят волнами и поворотами, а также двумя маршрутами для новичков и опытных спортсменов. Здесь можно будет кататься на роликах, самокатах, скейтбордах и велосипедах.

Кроме того, в парке появятся зоны для паркура, воркаута, стритбола и пинг-понга, а также площадка для детей. На территории спортивного пространства установят туалеты, лавочки, киоск. В центре кластера расположат амфитеатр со сценой.

Ранее KP.RU сообщал, что Битцевский лес обновят до конца 2022 года. В парке обустроят 90 спортивных площадок, заменят более 30 парковых мостов, разместят более трех тысяч лавочек, садовых диванов и фонарей.