Большим пандам в Московском зоопарке подарят бамбуковый торт на день рождения

В Московском зоопарке 31 июля отметят день рождение больших панд – самки Диндин и самца Жуи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Московском зоопарке 31 июля отметят день рождения больших панд: самки Диндин и самца Жуи. В честь праздника в зоосаде пройдут костюмированные шоу, например, танцы львов, драконов, лотосов. Именинникам подарят бамбуковый торт с ягодами, фруктами и цветами, а также новые игрушки, сообщается на сайте столичной мэрии.

Все мероприятия абсолютно бесплатны. На них можно попасть после покупки входного билета в зоопарк. Предварительная регистрация не понадобится.

«В нашей экспозиции представлены две большие панды: самка Диндин и самец Жуи. Их дни рождения идут один за другим. Диндин 30 июля исполняется пять лет, Жуи 31 июля - шесть», - рассказала директор зоопарка Светлана Акулова.

Празднование начнется в 12:30 с шоу китайских барабанов. После этого артисты исполнят традиционный танец львов и танец драконов, а в 14:00 – танец лотосов у вольеров больших панд. Кроме того, в зоопарке организуют мастер-классы по изготовлению китайских фонариков, гипсовых фигурок панд, а также обучат каллиграфии.

Ранее KP.RU сообщал, что мэр Москвы Собянин открыл павильон «Ластоногие» в Московском зоопарке после реконструкции. Животные получили пять просторных бассейнов. В них они смогут жить круглогодично.