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Происшествия28 июля 2022 7:37

Драка с поножовщиной произошла у хостела на востоке Москвы

Один из участников конфликта попал в больницу с ножевым ранением живота
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
На востоке Москвы ночью произошла драка с поножовщиной

На востоке Москвы ночью произошла драка с поножовщиной

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На востоке Москвы произошла драка с поножовщиной. Один из участников конфликта попал в медицинское учреждение с ножевым ранением живота, сообщает источник KP.RU.

На представленных кадрах видно, что в драке участвовали четверо мужчин. Уточняется, что потасовка случилась на Лухмановской улице 22, где на первом этаже располагается хостел.

Ранее KP.RU сообщал, что около 20 человек устроили драку у ресторана на улице Фридриха Энгельса в центре Москвы. Сотрудники полиции задержали шестерых участников конфликта. Мужчин доставили в отделение и составили на них административные протоколы о мелком хулиганстве. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее группа молодых людей устроила драку со стрельбой у метро «Пролетарская» в Москве. В конфликте приняли участие более 20 человек. На месте происшествия работали полицейские. Информации о пострадавших не поступало.