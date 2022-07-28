Собянин: В январе - июне 2022 года Москву посетило порядка девяти миллионов туристов

Кроме жителей России столицу в первом полугодии посетили и зарубежные туристы – гости из Ирана, Бахрейна, Омана, Кувейта и Йемена. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За первое полугодие 2022 года Москву посетило более 9 миллионов туристов, сообщил мэр города Сергей Собянин. Туризм продолжает играть важную роль в экономике столицы. Москва будет и дальше наращивать свой туристический потенциал. Несмотря на все сложности, столичная индустрия гостеприимства постепенно восстанавливается после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, и давления западных санкций.

- До рекордов пока далеко, тем не менее в 2021 году в Москве побывали 16,9 миллионов гостей - на четверть больше, чем в 2020 году. В январе-июне нынешнего года столицу посетили 9 миллионов гостей - на 7% выше показателя первого полугодия прошлого года, - рассказал Сергей Собянин в своем блоге на сайте мэра Москвы.

За минувшие полгода выросло и число туристов, приезжающих в столицу на экскурсию. Без ночевки Москву посетили 3,3 миллиона человек - на 5% больше, чем в первом полугодии 2021 года.

Большинство гостей столицы – это жители других регионов России (8,3 миллиона человек). В рейтинге внутреннего туризма Москва остается бессменным лидером среди остальных регионов нашей страны. Кроме жителей России столицу в первом полугодии посетили и зарубежные туристы – гости из Ирана, Бахрейна, Омана, Кувейта и Йемена. Именно они стали наиболее частыми постояльцами московских гостиниц среди иностранных граждан. Всего же средний уровень загрузки отелей в первом полугодии 2022 года составил 55%.

- Туризм продолжает играть важную роль в развитии городской экономики, оказывая положительное влияние на работу торговли, общепита, культурно-досуговой и других отраслей, - отметил глава столицы.

Мэр Москвы подчеркнул, что для поддержки индустрии гостеприимства правительство города сохранило льготные кредиты, гранты, субсидии и другие антикризисные меры. В этом году городские власти приняли новые решения для помощи туристической отрасли.

- В частности, предусмотрели выделение грантов для участников рынка, которые реализуют туристические проекты в сфере делового и организованного молодежного туризма, - рассказал Сергей Собянин. - До 10 миллионов рублей на покрытие расходов может получить компания, которая организует в Москве конференции, конгрессы, форумы и деловые встречи, а также мероприятия для молодежи (слеты, конкурсы и фестивали).

Всего столичные власти собираются направить на гранты для туристической отрасли 350 миллионов рублей. Первые 25 заявок на сумму в 50 миллионов рублей уже одобрены. Второй этап грантового конкурса начался 20 июля и завершится 23 сентября.

Кроме того, правительство Москвы расширяет нефинансовые меры поддержки туристической сферы.

- В 2020 году мы создали сервис Russpass, который помогает принять решение о путешествии, сформировать план поездки, бронировать гостиницы, приобретать билеты на транспорт и в музеи, выбирать рестораны. То есть удовлетворяет большинство потребностей современного путешественника, - сообщил глава столицы, отметив, что за два года Russpass превратился в самую крупную отечественную экосистему туристических сервисов и городских предложений с охватом в 85 регионов России.

- Нет сомнений, что Москва будет и дальше увеличивать свой туристический потенциал, привлекая путешественников из других регионов России и зарубежных стран, - подчеркнул Сергей Собянин.