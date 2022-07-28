На северо-западе столицы на месте самостроя появится озелененная площадка

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Во время мониторинга Северо-Западного округа столицы специалисты Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы обнаружили самострой. Здание в два этажа находилось на улице Барышиха, владение 40, корпус 35. Причем земельный участок, на котором появилось стихийное строение, по своему назначению не предполагал строительство. Как сообщил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, Иван Бобров, в самострое разместился общепит. Двухэтажку поставили, нарушив земельное законодательство и градостроительные нормы и правила.

«Разрешительная документация на строительство и ввод объекта в эксплуатацию не выдавалась, и к моменту обследования он не использовался, - пояснил глава ведомства. - Суд признал здание объектом самостроя и обязал владельца его демонтировать».

Собственник здания не выполнил решение суда в назначенные сроки. В итоге Госинспекция по недвижимости снесла самострой. С площадки вывезли строительный мусор. Префектура СЗАО привела участок в порядок и благоустроила освободившееся место. Сюда уже завезли землю и высеяли траву. В ближайшее время жители района смогут пользоваться новой озеленённой площадкой.