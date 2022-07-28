Робота-шахматиста, сломавшего мальчику палец во время турнира в Москве, сдадут на металлолом

В Москве 19 июля работ «Chessrobot'a» сломал мальчику палец во время шахматного турнира. Машину наказали отстранением от соревнований. Робота предлагают сдать на металлолом, сообщает Telegram-канал «Baza».

На шахматном турнире в Москве робот сломал 7-летнему мальчику Кристоферу палец во время партии. Chessrobot'a «съел» фигуру юного игрока и поставил на ее место свою. Ребенок сразу же сделал ответный ход – однако роботу это не понравилось: он схватил шахматиста за палец и сильно сдавил его.

Как сообщал KP.RU, вице-президент Федерации шахмат Москвы Сергей Смагин рассказал, что мальчик не получил серьезных травм и даже вышел на награждение. Юному шахматисту наложили гипс, чтобы палец скорее зажил. Робот играет уже порядка 15 лет. Специалисты выяснят причины ЧП.