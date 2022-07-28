Самое большое в мире мороженое весом 100 килограммов приготовят на ВДНХ 30 июля

Повара столичной фабрики АО «БРИП» приготовят самый большой холодный десерт в мире Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве в рамках фестиваля «Лето. Мороженое. ВДНХ» приготовят самое большое в мире мороженое весом 100 килограммов, сообщает пресс-служба выставки.

Сегодня москвичи и гости столицы могут купить холодный десерт в киосках, на фуд-корте, в кафе «Мороженое» и «Лаборатории мороженого», в «Рестомаркете». Во время фестиваля на территории ВДНХ откроют еще 30 точек с мороженым разных вкусов. Они будут работать до 7 августа 2022 года.

Так, 30 июля гостям мероприятия расскажут об истории создания мороженого на ВДНХ и предложат продегустировать пломбир. В этот день повара столичной фабрики АО «БРИП» приготовят самый большой холодный десерт в мире. Его положат в полутораметровую креманку и украсят орехами.

Кроме того, посетителей выставке ждут танцевальные мастер-классы, выступления шеф-поваров, дегустация мороженого со вкусом лайма, моркови, сельдерея, черной смородины, огурца с пряными травами. С полной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте ВДНХ.