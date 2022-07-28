Москву накрыл сильный ливневый дождь с молниями, грозой и градом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Москву накрыл сильный ливневый дождь с молниями, грозой и градом во второй половине дня 28 июля.

По прогнозам синоптиков, в некоторых районах столицы порывы ветра достигнут 20 метров в секунду. Некоторые улицы уже залило дождевой водой. Автомобилистам приходится проезжать по лужам.

По данным карты осадков Яндекса, в 14:00 дождь ожидается на юге столицы. Небольшие осадки также могут выпасть в центре города. К 14:30 дождевые тучи перейдут немного выше – ливень прогнозируется на юго-востоке, востоке, северо-востоке и севере столицы.

Как сообщал KP.RU, синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что ливни обрушатся на Москву в четверг, 28 июля. Непогоду в столицу принесет холодный атмосферный фронт. Местами выпадет град диаметром в 2-3 сантиметра. Может выпасть около 17 мм осадков, то есть пятая часть месячной нормы.

МЧС предупредило жителей Москвы о ливневом дожде с градом. Московских рестораторов в связи с этим попросили закрыть летние веранды из-за непогоды. Горожанам советуют переждать грозу в помещении.

Карта осадков Яндекс

Яндекс Карты

Осадки на 14:00 фото: Яндекс Карты

Осадки на 14:30 фото: Карта осадков Яндекса