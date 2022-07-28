Бочкарев: В Москве с 2011 года построено 14 новых футбольных полей

Развитие спортивной инфраструктуры, в том числе строительство футбольных полей для профессионалов, детских спортивных школ и любителей этого вида спорта, остается важным направлением в развитии Москвы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Москва продолжает развивать спортивную инфраструктуру: с 2011 года в столице построили 14 новых футбольных полей. До конца 2022 года в Москве будут сданы в эксплуатацию еще две футбольных арены общей площадью около 10 тысяч квадратных метров, сообщил вице-мэр города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

- Развитие спортивной инфраструктуры, в том числе строительство футбольных полей для профессионалов, детских спортивных школ и любителей этого вида спорта, остается важным направлением градостроительной политики. С 2011 года в разных районах города построено 14 футбольных полей. Среди знаковых объектов можно вспомнить реконструкцию большой спортивной арены «Лужники», футбольные поля с инфраструктурой для центра образования «Чертаново» и СШОР №94 «Рублево», - отметил Андрей Бочкарев.

В этом году закончено строительство профессионального футбольного поля с подогревом и всей необходимой инфраструктурой в Ясенево. Завершилась реконструкция стадиона «Москвич» в районе Текстильщики. До конца 2022 года столичные строители завершат работы еще на двух футбольных полях в Зеленограде. Одна из спортивных арен будет действовать в составе детско-юношеской спортивной школы №112 «Спутник» Департамента спорта города Москвы. Физкультурно-оздоровительный комплекс разместится в трехэтажном здании площадью около девяти тысяч квадратных метров. Юные воспитанники школы смогут не только играть в футбол, но и заниматься другими видами спорта. Залы ФОКа подходят для тренировок по гандболу, мини-футболу, волейболу и баскетболу, а также для занятий гимнастикой. В 2020 году школе №112 «Спутник» присвоили статус детского футбольного центра.

Ранее Андрей Бочкарев рассказал о реконструкции стадиона «Москвич» в районе Текстильщики. Ремонт спортивной арены начался в мае 2019 года – впервые за ее полувековую историю. Стадион был открыт в 1969 году и назывался «АЗЛК», поскольку предназначался для рабочих Автомобильного завода имени Ленинского комсомола. Сейчас арена принадлежит спортивной школе олимпийского резерва «Москвич».

После реконструкции площадь стадиона увеличилась в пять раз, он стал одним из самых современных в городе. Обновленные трибуны «Москвича» будут вмещать на 20% больше зрителей – до 4,2 тысяч человек, включая VIP-сектор и 44 места для маломобильных граждан. По задумке архитекторов трибуны стадиона, состоящие из пяти секторов, сделаны в виде олимпийских колец, окрашенных в соответствующие цвета: синий, черный, красный, желтый и зеленый. Еще одна особенность проекта – большой навес, облицованный зеркальными панелями, защищающий болельщиков от дождя и солнца. Зеркальный козырек делает внешний облик спортивного центра оригинальным и легко узнаваемым. Дополнительным украшением спорткомплекса станет ночная архитектурная подсветка.