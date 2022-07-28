Проголосовать онлайн в Москве можно будет без предварительной подачи заявления

Москвичи смогут выбрать, в какой форме они будут принимать участие в голосовании: очно, на избирательных участках, или онлайн. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве с 9 по 11 сентября пройдут выборы муниципальных депутатов. Жители города могут сами решить, в какой форме они будут принимать участие в голосовании: очно, на избирательных участках, или онлайн. Москвичи, имеющие полную учетную запись на портале mos.ru, в дни выборов смогут проголосовать дистанционно, без предварительной регистрации.

- Первое и самое существенное комплексное нововведение онлайн-выборов касается того, что в этом году москвичи смогут проголосовать дистанционно без предварительной регистрации. Раньше было необходимо - как правило за три - 45 дней до дня голосования - обратиться с заявлением, и если оно было одобрено, то избиратель был включен в список участников дистанционного электронного голосования и без отзыва заявления уже не мог проголосовать бумажным бюллетенем на «традиционных» участках, - рассказал заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут в интервью ТАСС. - Теперь вместо этой системы будет применяться единый электронный список избирателей, благодаря чему москвичи могут непосредственно в день голосования выбрать, как им было бы удобнее проголосовать - онлайн или очно.

Система надежно защищена от возможных сбоев и накладок: все попытки проголосовать дважды будут пресечены с помощью единого реестра онлайн-избирателей. По словам Дмитрия Реута, соответствующие изменения уже были внесены в законодательство, и теперь институт электронного списка избирателей станет новым инструментом московских онлайн-выборов.

Заместитель главы Мосгоризбиркома уточнил, что проголосовать дистанционно смогут избиратели, зарегистрировавшиеся в личном кабинете на официальном портале мэра и правительства Москвы и полностью заполнившие своб учетную запись.

- Если же по каким-то причинам москвич захочет проголосовать офлайн - пожалуйста, можно в любой из дней голосования прийти на свой участок и проголосовать там, - подчеркнул Дмитрий Реут. - Член участковой избирательной комиссии сможет удостовериться, получал ли избиратель бюллетень на этом или каком-либо другом участке, в том числе электронном, голосовал он или нет. Теперь попытки проголосовать повторно полностью лишены смысла - это становится невозможным.

При этом использование онлайн-реестра не означает полный отказ от бумажного списка избирателей. Оба перечня будут вестись параллельно. Бумажный документ будет распечатываться со всеми новыми внесенными в него данными, и избиратели смогут ознакомится с ним, посетив избирательный участок.

- Избиратели смогут прийти на участок, посмотреть, есть ли они в списке, правильно ли данные указаны. Если данные об избирателе указаны неправильно, то точно так же в электронный список, как и в бумажный, будут внесены дополнения, - отметил замглавы Мосгоризбиркома.

Дмитрий Реут подчеркнул, что изменить свой выбор после онлайн-голосования будет уже невозможно. Если в прошлом году на онлайн-выборах у избирателей такая возможность была, то с 2022 года правила изменились.

- Теперь закон это в принципе запрещает, и у нас этого не будет. Выбор можно будет сделать только один раз - как электронным, так и бумажным бюллетенем, и только в пределах предложенных дней голосования - с 08:00 9 сентября до 20:00 11 сентября, - сообщил заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии.

Напомним, москвичи будут выбирать муниципальных депутатов в 125 из всех 146 муниципальных образований столицы. Голосовать смогут жители всех районов Москвы, кроме Щукина, где выборы состоялись в прошлом году, и большей части ТиНАО. Здесь совет депутатов будут выбирать только в Троицке. В общей сложности, горожанам предстоит выбрать около двух тысяч муниципальных депутатов.